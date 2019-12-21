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Bursa'da iki tır çarpıştı: 2 yaralı

BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 33 ACU 906 plakalı tır, İstanbul-İzmir Otoyolu'nda, önünde giden başka bir tırla çarpıştı.Kazada, tır sürücüleri yaralandı. Kaza nedeniyle İstanbul-İzmir...

Bursa'da iki tır çarpıştı: 2 yaralı

BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 33 ACU 906 plakalı tır, İstanbul-İzmir Otoyolu'nda, önünde giden başka bir tırla çarpıştı.

Kazada, tır sürücüleri yaralandı. Kaza nedeniyle İstanbul-İzmir Otoyolunda ulaşım bir saat aksadı.

Kaynak: AA




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