Bursa'da iki tır çarpıştı: 2 yaralı
BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 33 ACU 906 plakalı tır, İstanbul-İzmir Otoyolu'nda, önünde giden başka bir tırla çarpıştı.Kazada, tır sürücüleri yaralandı. Kaza nedeniyle İstanbul-İzmir...
BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 33 ACU 906 plakalı tır, İstanbul-İzmir Otoyolu'nda, önünde giden başka bir tırla çarpıştı.
Kazada, tır sürücüleri yaralandı. Kaza nedeniyle İstanbul-İzmir Otoyolunda ulaşım bir saat aksadı.
Kaynak: AA
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