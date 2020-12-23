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  3. Bursa'da ilginç hırsızlık! 'Allah'ın sopası vardır' dedirtti

Bursa'da ilginç hırsızlık! 'Allah'ın sopası vardır' dedirtti

Bursa'da gözüne kestirdiği aracı çalmaya çalışan bir hırsız, aracın sahibi tarafından 3. kattan atılan sopa ile neye uğradığına şaşırdı. Kaçan hırsızın arkasından bağıran otomobilin sahibinin o anları güvenlik kamerasına anbean kaydedilirken polisler ise eşgalini belirledikleri şüpheliyi arama çalışması başlattı.

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23 Aralık 2020 Çarşamba 11:20
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