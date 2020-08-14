Bursa'da intihar şoku! PTT çalışanı şubede kendini astı

Bursa'nın Osmangazi İlçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre 45 yaşındaki Cesur Ağaoğlu Yahşibey Caddesi üzerinde bulunan bir PTT şubesi içerisinde kendini asarak intihar etti. Cesedi yoldan geçen vatandaşlar fark etti.

Vatandaşlar, tavana asılı halde bulunan Cesur Ağaoğlu'nu görünce hemen sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ve polis ekipleri kilitli kapıyı açamayınca itfaiyeye haber verildi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasının ardından sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonucu Ağaoğlu'nun hayatını kaybettiği belirledi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ İÇİN İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik tedbiri alırken, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Ağaoğlu'nun cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı