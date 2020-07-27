Bursa'da iş vadiyle kandırdığı kadınların 30 bin TL'sini dolandırdı!
Bursa'da kendini avukat olarak tanıtan bir kişi, iş vadiyle yanına aldığı 10 kadının 30 bin TL değerinde altın ve nakit parasını dolandırdı. Olayı fark edenler kadınlardan birinin şikayeti üzerine sahtekar olan kişi polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kendisini avukat olarak tanıtıp iş vadiyle yanına aldığı kadınlarla gönül ilişkisi kurmaya çalışan Ümit K. isimli kişi, bu sayede çokça kadını dolandırdı. Kadınlardan birinin konuşmalardan şüphelenmesinin ardından durumu polise bildirmesiyle Ümit K. polis tarafından gözaltına alındı. Yapılan sorgulamasında 8 ayrı suçtan dosyası olduğu, 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve cezaevi firarisi olduğu ortaya çıkan kişi adliyeye sevk edildi.
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27 Temmuz 2020 Pazartesi 11:05
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