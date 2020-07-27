Bursa'da iş vadiyle kandırdığı kadınların 30 bin TL'sini dolandırdı!

Bursa'da kendini avukat olarak tanıtan bir kişi, iş vadiyle yanına aldığı 10 kadının 30 bin TL değerinde altın ve nakit parasını dolandırdı. Olayı fark edenler kadınlardan birinin şikayeti üzerine sahtekar olan kişi polis tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.