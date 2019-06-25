Bursa'da iş yerinde yangın BURSA (AA) - Bursa'da Uludağ yolunda bir restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Alınan bilgiye göre, İnkaya mevkisindeki bir restoranda, henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.İş yerinden dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine...

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BURSA (AA) - Bursa'da Uludağ yolunda bir restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alınan bilgiye göre, İnkaya mevkisindeki bir restoranda, henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. İş yerinden dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. İş yerinde maddi hasar oluştu. Kaynak: AA



