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Bursa’da jandarmadan kaçamadılar

Merkez Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesinde bir süredir cezaevi firarisi olan ve hırsızlık suçundan aranan O.Ö. ve V.Y. isimli şahıslar, devriye atan jandarma ekiplerini fark ederek kaçmaya başladı.

Bursa’da jandarmadan kaçamadılar

Bursa'da jandarma ekipleri iki aranan şahsı yakaladı.

Merkez Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesinde bir süredir cezaevi firarisi olan ve hırsızlık suçundan aranan O.Ö. ve V.Y. isimli şahıslar, devriye atan jandarma ekiplerini fark ederek kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca neticesinde yakalanan iki şahsın kesinleşmiş "3 yıl 9 ay" hapis cezaları olduğu öğrenildi. Zanlılar Bursa E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Ayrıca şüphelilerin üstünde 10 gram metamfetamin ile bir miktar para ele geçirildi.

Bursa’da jandarmadan kaçamadılar

Bursa’da jandarmadan kaçamadılar

Kaynak: İHA




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