Bursa’da kaçak avcılara operasyon

Bursa'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne bağlı Doğa Koruma ekipleri hafta içi ve hafta sonları gerçekleştirdiği denetimler ile kaçak avcılarla mücadeleyi aralıksız sürdürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler Kocaçay Deltası ve Uluabat'ta ava yasak bölgelerde avlanan kaçak avcılara göz açtırmıyor. Yapılan denetimlerde avcıların gerekli belge ve izinleri kontrol edilirken, ava yasak bölgelerde yapılan av faaliyetlerine karşı gerekli cezai işlemleri gerçekleştiriyorlar.

Ballıkaya, Ekinli ve Bayramdere mahalle sakinleri Doğa Koruma ekiplerinin yaptığı bu denetimlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek denetimlerin daha sık yapılmasını ifade etti.

Kaynak: İHA