Bursa'da kaçak içki, sigara ve ilaçlar ele geçirildi

BURSA (AA) - Bursa'da yol kontrolü yapan jandarma ekipleri tarafından aranan otomobilde, kaçak içki, ilaç ve sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Gürsu ilçesi İpekyolu Mahallesi'nde yol kontrolü yapan Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İ.Ş'nin kullandığı otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 116 paket değişik markalarda bandrolsuz sigara, 9 şişe kaçak içki, 40 kilogram bandrolsuz çay ve üzerinde Rusça yazılı değişik marka ve özelliklerde barkodsuz yaklaşık bin 500 ilaç ile 3 gram kubar esrar ele geçirildi.

Adli makamlardan alınan talimatlar doğrultusunda şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" etmekten işlem yapıldığı bildirildi.

Kaynak: AA