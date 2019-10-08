Bursa'da kaçakçılık operasyonu
Sahte olabileceği değerlendirilen 804 şişe içki ele geçirildi
BURSA (AA) - Bursa'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda sahte olabileceği değerlendirilen 804 şişe içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.Y'yi takibe aldı.
Şüphelinin kullandığı aracı durduran ekipler, yaptıkları aramalarda sahte olabileceği değerlendirilen 804 şişe içki buldu.
Gözaltına alınan M.Y, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
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