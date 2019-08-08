Bursa'da "Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor Projesi"

BURSA (AA) - Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen "Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor Projesi" bünyesinde "Kıraç Arazilerin Kokusu Lavanta" projesi Keles ilçesinde hayata geçirildi.

İlçeye bağlı Belenören Mahallesinde gerçekleştirilen projenin tarla günü etkinliğine katılan Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Türkiye'nin tıbbi ve aromatik bitkiler ticaretinde artan bir grafiğinin olduğunu söyledi.

Türkiye'nin şu anda 185 milyon dolar gelirle dünyada 18'inci sırada yer aldığını belirten Aygül, "Biz de bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığımızın Kırsal Alanda Kadın Çiftçilerimizin Güçlendirilmesi amacıyla 'Kıraç Arazilerin Kokusu Lavanta' projesini başlattık. Bu projemiz yaklaşık 2 yıldır devam ediyor. Keles ve Büyükorhan'da 3 kadın çiftçimize 3 dekarlık alanda lavanta bahçesi oluşturduk. Bu tip kıraç arazilerde yapılan lavanta üretiminin ikinci yılında, üretim girdilerini çıktıktan sonra dekar başına yaklaşık bin 500 liralık bir gelir kalıyor. Biz bu çalışmaları yürütürken eğitim, yayın, bilgi, enformasyon gibi çeşitli konularda çiftçilerimize hizmet sunmaktayız. Bu projemizin büyükşehir ve ilçe belediyesi ile kaymakamlığın destekleriyle daha iyi seviyelere ulaşacağına inanıyorum." diye konuştu.

Proje faydalanıcısı çiftçi Fatma Arı da 2017 yılında Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden aldıkları lavanta fidelerinin ikinci hasadını bu yıl gerçekleştirdiklerini belirterek, "İsteğimiz bu bölgede lavanta üretiminin arttırılarak ürünün, alıcısını bulması ve lavanta üretiminin yaygınlaştırılması." dedi.

Geçen yıl İstanbul'dan Keles ilçesine yerleşen Aysel Dinçer ise bölgenin doğası itibariyle çok güzel olduğunu, bu yörede lavanta üretiminin yaygınlaştırılmasını istediğini söyledi.

Tarla günü programı, lavanta hasadının ardından lavanta yağı distilasyonu gerçekleştirilerek sona erdi.



Etkinliğe, Keles Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Bursa Tarım AŞ Genel Müdürü Fetullah Bingül, Keles Belediye Başkan Vekili Ahmet Yaşar Akbey, Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Raif Döner, Keles Belenören Mahallesi Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mustafa Toksöz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA