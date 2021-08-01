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  3. Bursa'da kadın cinayeti girişimi! Boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurdu

Bursa'da kadın cinayeti girişimi! Boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurdu

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Hayrettin M. (60), boşanma aşamasında olduğu Semra M. (57)'yi omuzundan vurarak yaraladı. Çevredekiler tarafından yakalanarak polise teslim edilen şahıs ilk ifadesinde kıskandığı için olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

Bursa'da kadın cinayeti girişimi! Boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurdu

Ataevler mahallesinde dün saat 22.30 sıralarında meydana gelen olayda, Semra M., boşanma davası açtığı eşi Hayrettin M. ile oturduğu evden taşınarak kızı ile damadının evine yerleşti.

Olayın yaşandığı sıralarda Semra M. damadının aracıyla siteye giriş yaptığı sırada Hayrettin M.’nin beklediğini gördü.

Hayrettin M., ruhsatsız tabancayla Semra M.’ye bir el ateş ettikten sonra çevredekiler tarafından yakalandı. Semra M ise o esnada kanlar içerisinde yere yığıldı. Merminin omzuna isabet etmesiyle şans eseri hayatta kalan Semra M. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Polis ekiplerinin karakola götürdüğü Hayrettin M. gözaltına alındı. Hayrettin M.'nin ilk ifadesinde eşiyle boşanmak üzere olduklarını, kıskandığı için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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