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Bursa'da kahreden kaza! Astsubay hayatını kaybetti!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kahreden bir kaza haberi geldi. Meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı, sürücü astsubay hayatını kaybetti. Kazayı duyup olay yerine gelen mesai arkadaşları gözyaşı döktü. Feci kaza bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Yaşanan kaza saat 02.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri, İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa’dan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü İnegöl Jandarma komutanlığında görevli astsubay Emre Ekinci (29) yönetimindeki 33 AGM 984 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Bursa'da kahreden kaza! Astsubay hayatını kaybetti!

Kaldırıma çarpıp savrulan otomobil yol kenarında ağaca çarparak durabildi. Kaza sonucu ikiye bölünüp hurdaya dönen araçta sıkışan astsubay hayatını kaybetti.

Bursa'da kahreden kaza! Astsubay hayatını kaybetti!

MESAİ ARKADAŞLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Olay yerine polis, 112 ve İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ölümünü tespit ettiği astsubayın cenazesi sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Bursa'da kahreden kaza! Astsubay hayatını kaybetti!

Kazayı duyup olay yerine gelen gencin, mesai arkadaşları gözyaşı döktüler. Olayı duyan Jandarma Komutanı Binbaşı Ferruh Mağden de olay yerine gelerek bilgi aldı.

Bursa'da kahreden kaza! Astsubay hayatını kaybetti!

Gencin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'da kahreden kaza! Astsubay hayatını kaybetti!

Bursa'da kahreden kaza! Astsubay hayatını kaybetti!

Bursa'da kahreden kaza! Astsubay hayatını kaybetti!

Bursa'da kahreden kaza! Astsubay hayatını kaybetti!

Bursa'da kahreden kaza! Astsubay hayatını kaybetti!

Bursa'da kahreden kaza! Astsubay hayatını kaybetti!

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