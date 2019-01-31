Bursa’da kamu hastaneleri 14,5 milyon kişiye muayene hizmeti verdi

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 20 kamu hastanesi ile 2 ağız ve diş sağlığı merkezi, 2018 yılında toplam 14 milyon 526 bin 40 kişiye poliklinik hizmeti verildi.

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, sağlık hizmetleri sunumunda oldukça yoğun bir yılı geride bıraktıklarını belirtti. Akan, "Müdürlüğümüze bağlı hastanelerde 2018 yılında 13 milyon 77 bin 843 vatandaşımıza muayene hizmeti verilirken 2 ağız diş sağlığı hastanesi ile 2 ağız diş sağlığı merkezimizde ise 1 milyon 448 bin 197 diş muayenesi yapıldığını görüyoruz. Bu oran ilimiz nüfusunun yaklaşık 5 katına tekabül ediyor" dedi.

Bursa'da 2018 yılında 313 bin 426 vatandaşın yatarak tedavi edildiği bilgisini veren Akan, "Hastanelerimizde 299 bin 561 ameliyat yapılırken, doğum servislerinde 25 bin 796 doğum gerçekleşti" şeklinde konuştu.

4 milyon 297 bin kişiye acil hizmet

Acil servislerde Bursa'nın yükünü hastanelerinin kaldırdığına dikkat çeken Dr. Akan, "İlimizde geçtiğimiz yıl 4 milyon 297 bin kişi hastanelerin acil servislerine başvurdu. Yani hastaneye başvuran her 100 hastadan 33'ü acil servislere müracaat etti" diye konuştu.

Kaynak: İHA