Bursa'da kamyonet çalan cezaevi firarisi yakalandı

BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, kamyonet çalan cezaevi firarisi Gemlik ilçesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Orhangazi ilçesinde dün sabah saatlerinde 26 UA 080 plakalı bir kamyonetinin çalındığını fark eden araç sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, aracın bulunması için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonrasında Gemlik ilçesinde bulunan kamyonet sahibine teslim edildi.

Kamyonetin, yarı açık cezaevinden firar eden N.Y. tarafından çalındığını tespit eden ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA