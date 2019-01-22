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Bursa'da kamyonetin çarptığı bisikletli öldü

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kamyonetin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, İnegöl-Alanyurt yolunda seyreden...

Bursa'da kamyonetin çarptığı bisikletli öldü

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kamyonetin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İnegöl-Alanyurt yolunda seyreden İ.T. idaresindeki 41 GR 922 plakalı kamyonet, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Musa el-Faris'e (23) çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Faris'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri kaza mahallinde çalışma yaptı.

Polis, kamyonet sürücüsü İ.T'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

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