Bursa'da kamyonetin çarptığı bisikletli öldü
BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kamyonetin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, İnegöl-Alanyurt yolunda seyreden...
BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kamyonetin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, İnegöl-Alanyurt yolunda seyreden İ.T. idaresindeki 41 GR 922 plakalı kamyonet, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Musa el-Faris'e (23) çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Faris'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olay yeri inceleme ekipleri kaza mahallinde çalışma yaptı.
Polis, kamyonet sürücüsü İ.T'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA
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