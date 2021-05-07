Bursa'da kamyonetle motosiklet çarpıştı: Bir ağır yaralı!
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Serhat N'nin kullandığı 16 KNP 51 plakalı motosiklet ile Fatih T. (41) idaresindeki 16 P 4543 plakalı kamyonet, Kemalpaşa Mahallesi Bahçeler Sokak'ta çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
KAYNAK: ANADOLU AJANSI