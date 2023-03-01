Bursa'da kan donduran cinayet: Borç ve küfür sonu oldu

Bursa'da bir kişi, aynı daireyi paylaştığı ev arkadaşını ve köpeğini, 3 gün sonra da aynı mahalledeki eczanede çalışan kalfayı öldürüp otomobilini gasbetti. İstanbul'da yakalanan zanlı Bursa'ya getirilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı emniyette verdiği ifadesinde, 2 cinayetin de sebebinin borç ve küfür olduğunu söyledi.

Melahat Ersoy
Editör
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Bursa'da kan donduran cinayet: Borç ve küfür sonu oldu

Bursa’da eczacı kalfası Serdar Ergün'den (47) haber alamayan yakınları, polise kayıp ihbarında bulunarak en son Ahmet Burak D. isimli kişiyle görüldüğünü söyledi. Soruşturma başlatan polis ekipleri, şehir güvenlik kameralarından Serdar Ergün’e ait 16 BT 773 plakalı mavi renkli Seat Leon marka otomobilin İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde olduğunu tespit etti. Bunun üzerine Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle irtibata geçti. Harekete geçen ekipler, Büyükçekmece ilçesi Sinanoba Mahallesi Ertekin Caddesi üzerinde seyreden otomobili durdurdu.

Bursa'da kan donduran cinayet: Borç ve küfür sonu oldu

ODA ARKADAŞI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Otomobilin sürücüsü Ahmet Burak D.’yi (41) yakalayan ekipler, otomobilde yaptıkları aramada bir tabanca ve Serdar Ergün’ün cesedini battaniyeye sarılı ve başından vurulmuş halde bagajda buldu. Şüphelinin, öldürdüğü eczacı kalfasının cesedini araca yükleyip 200 kilometre yolculuk yaptığı öğrenildi. Serdar Ergün ve Murat Kutlu'nun cansız bedenleri, Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte yakınlarına teslim edildi. Oda arkadaşı tarafından öldürülen Murat Kutlu, Hacivat Sefa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Erdoğanköy Mezarlığı'nda toprağa verilirken, Serdar Ergün ise Karaman Yeni Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hasköy Mezarlığı'nda sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Bursa'da kan donduran cinayet: Borç ve küfür sonu oldu

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Zanlı Ahmet Burak D. emniyette verdiği ifadesinde, Serdar Ergün'ün çalıştığı eczaneye borcu olduğunu ve Ergün'ün parayı istedikten sonra küfür etmesiyle birlikte öldürdüğünü; oda arkadaşı Murat Kutlu'yu ise evde otururken küfür ettiği için öldürdüğünü söyledi. Zanlı Ahmet Burak D., emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edildi.

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