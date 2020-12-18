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  3. Bursa'da kan donduran olay! Tartıştığı arkadaşının boğazını kesti

Bursa'da kan donduran olay! Tartıştığı arkadaşının boğazını kesti

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde F.D. isimli bir kişi, çocuk parkında tartıştığı arkadaşı Y.T.'yi yanında bulundurduğu bıçakla boğazından kesti. Ardından bıçakla birlikte kaçan F.D., park çevresindeki Güven Timleri tarafından yakalandı. Yaralı arkadaş ise gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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18 Aralık 2020 Cuma 16:59
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