Bursa'da kan donduran olay! Tartıştığı arkadaşının boğazını kesti

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde F.D. isimli bir kişi, çocuk parkında tartıştığı arkadaşı Y.T.'yi yanında bulundurduğu bıçakla boğazından kesti. Ardından bıçakla birlikte kaçan F.D., park çevresindeki Güven Timleri tarafından yakalandı. Yaralı arkadaş ise gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.