Bursa'da kan ve kök hücre bağışı kampanyası

BURSA (AA) - Bursa'da, İl Müftülüğü ve Türk Kızılayı tarafından "kan ve kök hücre bağışı kampanyası" düzenledi.

Orhan Camisi karşısında mobil kan alma aracına gelen vatandaşlardan kan ve kök hücre örneği alındı.

İl Müftüsü İzani Turan, aracın önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, dinin gereği olan bir vecibeyi yerine getirerek kampanyayı düzenlediklerini söyledi.

Turan, şöyle konuştu:

"İnsanımız sağlıklı olacak, mutlu olacak ki üretsin. İnsan sağlıklı, mutlu olacak ki Türkiye kalkınsın. Ben Kızılay'a ve Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bizi hayra davet ettiler ve biz de bu hayrın hem başında hem ortasında hem de sonunda bulunmayı kendimize bir vecibe, aynı zamanda bu millete hizmet noktasında şeref addediyoruz."

Türk Kızılayı Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan ise şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız sağ olsunlar bu konuyla alakalı duyarlılıkları sebebiyle ciddi katkı sunuyorlar. Bu seneki hedefimiz 80 bin civarında kök hücre alımıydı. Vatandaşlarımız iki ayda 120 bin kök hücre oluşturdular. Dolayısıyla bu da vatandaşlarımızın bu konudaki duyarlılığını gösteriyor. Bununla birlikte kök hücre çalışmalarını Avrupa ile kıyasladığımız zaman, Avrupa’da 100 binde bir olan eşleşme oranı bizim ülkemizde binde bir. Bu çok güzel bir çalışma ve gayretin sonunda gelen bir karşılık."

Kaynak: AA