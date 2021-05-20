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  3. Bursa'da kanyonda yürüyüşe çıktıkları sırada kaybolan 2'si çocuk, 3 kişi bulundu

Bursa'da kanyonda yürüyüşe çıktıkları sırada kaybolan 2'si çocuk, 3 kişi bulundu

Bursa'nın İznik ilçesinde, doğa yürüyüşü için gittikleri kanyonda kaybolan 2'si çocuk, 3 kişi arama çalışmalarında bulundu.

Bursa'da kanyonda yürüyüşe çıktıkları sırada kaybolan 2'si çocuk, 3 kişi bulundu

Alınan bilgiye göre, Bekir C. (46), oğlu A.Y.C. (16) ve akrabaları M.S.Y. (12), dün öğleden sonra yürüyüş için Tacir Mahallesi'nde bulunan Tacir Kanyonu'na gitti.

Bu kişilerden uzun süre haber alamayan yakınları, gece saatlerinde durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine jandarma, AFAD, Nilüfer Arama Kurtarma ve İHH Arama Kurtarma ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.

Ekipler, kaybolan 3 kişiyi yaklaşık 7 saat süren çalışmanın ardından kanyonda beklerken buldu.

Bekir C, AY.C. ve M.S.Y'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KAYNAK: ANADOLU

Bursa'da kanyonda yürüyüşe çıktıkları sırada kaybolan 2'si çocuk, 3 kişi bulundu

Bursa'da kanyonda yürüyüşe çıktıkları sırada kaybolan 2'si çocuk, 3 kişi bulundu

Bursa'da kanyonda yürüyüşe çıktıkları sırada kaybolan 2'si çocuk, 3 kişi bulundu

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