Bursa'da, Karaköy Mahallesi'ndeki karantina sona erdi

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'ndeki karantina uygulamasının sonlandırıldığı açıklandı.

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 17.04.2020 tarihinden itibaren Mustafakemalpaşa İlçesi Karaköy Mahallesinde uygulanan karantina uygulaması bugün itibariyle sonlandırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Valilik tarafından 17 Nisan'da Karaköy Mahallesi'nin karantinaya alındığı duyurulmuştu.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA