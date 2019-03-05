Bursa'da karbonmonoksit zehirlenmesi vakaları azaldı

BURSA (AA) - İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, yapılan çalışmalar sonucu kentteki karbonmonoksit zehirlenmesi vakalarında iki yılda yaklaşık yüzde 25 azalma gerçekleştiğini bildirdi.

Akan, yaptığı yazılı açıklamada, uzun yıllardır karbonmonoksit zehirlenmelerinin önlenmesine yönelik bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Bu çalışmalar sonucunda her geçen yıl karbonmonoksit zehirlenme vakası ve buna bağlı ölümlerin azaldığına dikkati çeken Akan, şunları kaydetti:

"Acil servislere başvuran vakalar içinde karbonmonoksit zehirlenmesi tanısı alanları süzerek 2013 yılından beri takip ettiğimiz vaka sayılarında son iki yılda yaklaşık yüzde 25 azalma gerçekleşti. 2016 yılında bin 288 zehirlenme vakası olurken, 2017 yılında 894, 2018 yılında ise 875 vaka gerçekleşti. Bundan sonraki süreçte de düzenleyeceğimiz çalışmalar ve vatandaşlarımızın alacağı önlemlerle vaka sayısını daha da aşağı çekeceğiz."

Öte yandan, İl Sağlık Müdürlüğü, karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı farkındalık çalışmalarına şehrin çeşitli noktalarında düzenlediği programlarla devam ediyor. Son olarak Yıldırım ilçesinde bulunan Sarı Cami'de konuyla ilgili stant açıldı. Stantta vatandaşlara karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı alınacak önlemlerle ilgili broşürler dağıtıldı. Ayrıca vatandaşlardan gelen sorular, İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından cevaplandı.

Kaynak: AA