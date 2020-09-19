Bursa'da kardeş dehşeti! Anne ve babasını odaya kilitlediği diye öldürdü

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Cihatlı Köyü'nde anne ve babasını odaya kilitleyip hapseden 30 yaşındaki Hasan Ali Y. ile tartışan 40 yaşındaki abla Gülderen Y. eline aldığı tüfekle kardeşini öldürdü. Gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Hasan Ali Y. yaşamını yitirirken abla ise Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Anne babasını odaya kilitleyen kardeşi Hasan Ali Y. (30) ile ablası Gülderen Y (40) arasında tartışma çıktı. Öfkeli abla evde bulunan tüfekle kardeşinin göğsüne ateş etti. Olay yerinde ağır yaralanan ve ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Ali Y. kurtarılamayarak hayatıını kaybetti.

Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, özkardeşini tüfekle öldürdüğü öne sürülen abla Gülderen Y.'yi gözaltına alırken, acılı anne baba da ifadelerine başvurulmakı üzere jandarma karakoluna götürdü.

Jandarma ekipleri mahalle etrafında güvenlik önlemi alırken, Cumhuriyet Savcısı da olay yerinde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.