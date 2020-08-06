Bursa'da kardeş dehşeti! Öz ablasını 9 yerinden bıçakladı
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen olayda ablasının oğlunun iki yıl önce kendisine söylediği söze seneler sonra sinirlenen 35 yaşındaki Mustafa B., hemşire olan 45 yaşındaki Zübeyde G.'nin evine gitti. Evde çıkan tartışmanın ardından zanlı, kuzenlerinin gözü önünde ablasını 9 yerinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ablayı ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli Mustafa B.'nin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Avcılar'da korkunç kaza! Kamyon paramparça oldu
Türkiye'nin ilk ay yıldızlı camisi görenlerin ilgi odağı oldu!
TBMM Başkanı Şentop'tan Meclis’teki koronavirüs vakaları ile ilgili açıklama!
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması!