Bursa'da kardeş dehşeti! Öz ablasını 9 yerinden bıçakladı

Bursa'da psikolojik rahatsızlığı olan 35 yaşındaki bir kişi ablasının oğlunun iki yıl önceki lafına sinirlenip ablasının kuzenlerinin gözü önünde 9 yerinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri zanlıyı gözaltına alırken gelen sağlık ekipleri ise yaralı kadını hastaneye kaldırdı.