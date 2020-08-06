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  3. Bursa'da kardeş dehşeti! Öz ablasını 9 yerinden bıçakladı

Bursa'da kardeş dehşeti! Öz ablasını 9 yerinden bıçakladı

Bursa'da psikolojik rahatsızlığı olan 35 yaşındaki bir kişi ablasının oğlunun iki yıl önceki lafına sinirlenip ablasının kuzenlerinin gözü önünde 9 yerinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri zanlıyı gözaltına alırken gelen sağlık ekipleri ise yaralı kadını hastaneye kaldırdı.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen olayda ablasının oğlunun iki yıl önce kendisine söylediği söze seneler sonra sinirlenen 35 yaşındaki Mustafa B., hemşire olan 45 yaşındaki Zübeyde G.'nin evine gitti. Evde çıkan tartışmanın ardından zanlı, kuzenlerinin gözü önünde ablasını 9 yerinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ablayı ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli Mustafa B.'nin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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06 Ağustos 2020 Perşembe 16:31
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