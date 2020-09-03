Bursa'da kaygan yol kazayı da beraberinde getirdi!

Bursa'da motosiklet sürücüyü bir genç yola çıktıktan kısa bir süre sonra kullandığı motosikletin hakimiyetini kaybetti. Sağa sola savrularak giden genç, başka bir otomobile çarparak yan yattı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken çevredeki vatandaşlarda yaralı genci sakinleştirmeye çalıştı.