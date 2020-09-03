  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. Bursa'da kaygan yol kazayı da beraberinde getirdi!

Bursa'da kaygan yol kazayı da beraberinde getirdi!

Bursa'da motosiklet sürücüyü bir genç yola çıktıktan kısa bir süre sonra kullandığı motosikletin hakimiyetini kaybetti. Sağa sola savrularak giden genç, başka bir otomobile çarparak yan yattı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken çevredeki vatandaşlarda yaralı genci sakinleştirmeye çalıştı.

Bursa'da kaygan yolda hakimiyeti kaybedip 30 metre gitmeden sağa sola savrulan motosiklet sürücüsü, başka bir otomobile çarparak zor durabildi. Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan sürücünün o anları ise kameralara anbean kaydedildi.

Hava durumu 3 - 4 - 5 Eylül 2020 Doğu illerine sağanak yağış geliyor!Hava durumu 3 - 4 - 5 Eylül 2020 Doğu illerine sağanak yağış geliyor!

Yüzde 60 engelli raporu olan gence şok karar! Askere çağrıldıYüzde 60 engelli raporu olan gence şok karar! Askere çağrıldı

Adıyaman'da 66 adreste karantina uygulamasına geçildi!Adıyaman'da 66 adreste karantina uygulamasına geçildi!

Antalya'daki sokak düğününde ortalık birbirine girdi!Antalya'daki sokak düğününde ortalık birbirine girdi!

 

03 Eylül 2020 Perşembe 10:28
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Bursa'da kaygan yol kazayı da beraberinde getirdi!
Bursa'da kaygan yol kazayı da beraberinde getirdi!
Adana'da koca şiddeti! Çocuğunu ve karısını öldüresiye dövdü
Adana'da koca şiddeti! Çocuğunu ve karısını öldüresiye dövdü
Hava durumu 3 - 4 - 5 Eylül 2020 Doğu illerine sağanak yağış geliyor!
Hava durumu 3 - 4 - 5 Eylül 2020 Doğu illerine sağanak yağış geliyor!
Güneşlenmek isteyen kadın hareket edecek olan uçağın kanadına oturdu!
Güneşlenmek isteyen kadın hareket edecek olan uçağın kanadına oturdu!
Seyir halindeyken tutuştu! İçerisindeki hasta son anda yanmaktan kurtuldu
Seyir halindeyken tutuştu! İçerisindeki hasta son anda yanmaktan kurtuldu
Atatürk'e hakaret etti! Sosyal medyadan büyük tepki aldı
Atatürk'e hakaret etti! Sosyal medyadan büyük tepki aldı
Yüzde 60 engelli raporu olan gence şok karar! Askere çağrıldı
Yüzde 60 engelli raporu olan gence şok karar! Askere çağrıldı
Lüks otomobiliyle 5 TL'ye karpuz satan kişiye çevredeki vatandaşlardan yoğun ilgi!
Lüks otomobiliyle 5 TL'ye karpuz satan kişiye çevredeki vatandaşlardan yoğun ilgi!
Adıyaman'da 66 adreste karantina uygulamasına geçildi!
Adıyaman'da 66 adreste karantina uygulamasına geçildi!
80 yaşındaki dedenin maske isyanı: ''Cezadan korkuyorlar, ölümden korkmuyorlar''
80 yaşındaki dedenin maske isyanı: ''Cezadan korkuyorlar, ölümden korkmuyorlar''