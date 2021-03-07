Bursa'da kayıp alarmı! 35 yaşındaki Caner Kurt nerede?

Çalı Mahallesi'nde bir fabrikada çalışan ve 5 mart tarihinde otomobiliyle fabrikadan ayrılan Caner Kurt (35)bir daha evine dönmedi. Kurt'tan bir haber alamayan aile durumu polis ekiplerine bildirdi.

Genç adama ait ait otomobili en son iki avcının gördüğü ve AFAD, NAK, ANDA ve Polis ekiplerinden oluşan 68 kişilik ekibin Demirci Mahallesi, Atlas Köy Mahallesi ve Bayraktepe bölgelerindeki ormanlık alanda arama çalışmasına başladığı öğrenildi.

Konuya ilişkin konuşan Çalı Mahalle Muhtarı Kaan Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Otomobili başka bir aracın takip ettiğini görmüşler. Arama kurtarma ekipleri bu doğrultuda çalışma yapıyor. Bölge çok sıkıntılı. Bir sürü alternatif yol var. Bu saatte ve karanlıkta bulunabilmesi çok güç. İnşallah bulunur." dedi.