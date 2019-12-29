Bursa'da kayıp çiftçi bulundu (2)

20 SAAT SONRA EVİNE DÖNDÜ

Bursa'nın İznik ilçesinde, dün saat 19.00'da tarlaya gideceğini söyleyerek, evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan çiftçi İbrahim Uzun, 20 saat sonra, bugün saat 15.00 sıralarında kendi imkanlarıyla evine döndü. Uzun'un oğlu Mesut Uzun, arama çalışmalarının geceden beridir sürdüğünü belirterek, "Herkese çok teşekkür ediyorum. Mutluyuz, sevinçliyiz. Güzel haberleri duyduğumuz için çok şükür" dedi.

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Kaynak: DHA