Bursa'da kaza yapan alkollü sürücünün pişkin sözleri pes dedirtti! "Boynumu kes üflemem"

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kazaya karışan alkollü sürücü, polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Alkolmetreyi üflemek istemeyen sürücü Yücel Ç.(35), "Boynumu kes, üflemem. Bana 100 bin TL ceza yaz, imzalarım" diyerek pes dedirtti.

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Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Yücel Ç. (35) yönetimindeki 51 ABZ 603 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırım üzerinde durdu.

Bursa'da kaza yapan alkollü sürücünün pişkin sözleri pes dedirtti! Boynumu kes üflemem

OTOMOBİLE ARKADAN ÇARPARAK DURABİLDİ

Sürücü aracından inip karayolu üzerinde aracına ait parçaları topladığı sırada, karayolunda seyir halinde olan Kadir E. yönetimindeki 16 VK 677 plakalı otomobil manevra yaptı. O sırada arkasından gelen Mehmet D. Yönetimindeki 34 EDR 488 plakalı otomobil, 16 VK 677 plakalı otomobile arkadan çarparak durabildi.

Bursa'da kaza yapan alkollü sürücünün pişkin sözleri pes dedirtti! Boynumu kes üflemem

SÜRÜCÜ KAZA YERİNDEN KAÇTI

Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı kazaya neden olan sürücü Yücel Ç. ise aracını bırakıp, kaza yerinden kaçtı. O sırada vatandaşlar kaçan sürücünün, 100 metre ilerde olduğunu polis ekiplerine bildirdiler. Polis ekiplerince yakalanan sürücü Yücel Ç., aracın kendisine ait olduğunu fakat aracı kendisinin kullanmadığını, kaza yeri yakınındaki otelde konakladığını iddia etti.

Bursa'da kaza yapan alkollü sürücünün pişkin sözleri pes dedirtti! Boynumu kes üflemem

POLİS EKİPLERİNE ZOR ANLAR YAŞATTI

Polis ekipleri, yaptıkları incelemede şahsın otelde konaklamadığını, görgü tanıkları ve kazaya karışan araç sürücülerinin beyanlarına göre tespit ettiler. Üzerinde kimlik olmadığını iddia eden sürücüye, ekipler alkolmetre testi uygulamak istediler. Sürücü ısrarla alkolmetre ölçümünü reddetti.

Bursa'da kaza yapan alkollü sürücünün pişkin sözleri pes dedirtti! Boynumu kes üflemem

2 YIL EHLİYETİNE EL KONULDU

Yücel Ç. (35), "Boynumu kes, üflemem. Bana 100 bin TL ceza yaz, altını imzalarım" ifadelerini kullandı. Alkollü araç kullanmaktan 2 bin TL cezai işlem uygulanan ve ehliyetine 2 yıl süreyle el konulan sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Aracı ise çekici yardımıyla yoldan kaldırılıp otoparka çekildi.

Bursa'da kaza yapan alkollü sürücünün pişkin sözleri pes dedirtti! Boynumu kes üflemem

Bursa'da kaza yapan alkollü sürücünün pişkin sözleri pes dedirtti! Boynumu kes üflemem

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