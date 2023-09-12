Bursa’da kazanın ardından ortalık karıştı, o anlar kameraya yansıdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı kadın yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Bursa’da kazanın ardından ortalık karıştı, o anlar kameraya yansıdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı kadın yaralandı. Yaralı kadının eşi ve çocukları ile çarpan sürücü arasında kavga çıktı. Kavga anı amatör kameraya yansıdı.

Olay, saat 15.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Zincirlikuyu Caddesi'nden İnegöl-Alanyurt yoluna çıkış yapan Murat N. (31) yönetimindeki 16 JMZ 73 plakalı hafif ticari araç, yoldan karşıya geçmeye çalışan Bedriye E.'ye (57) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın yaralandı.

Baba ve oğulları sürücüyü darp etti

Kazanın hemen ardından olay yerine gelen yaralı kadının eşi Necati E. (60) ile çocukları Coşkun E. (37) ve Ömer E.(27), bu duruma öfkelendi. Öfkeli koca ve çocukları ile kazaya karışan sürücü Murat N. (31) arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Sopalı, yumruk ve tekmeli kavgada öfkeli baba ve oğulları, sürücüyü darp etti.

Olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, tarafları güçlükle ayırdı. Baba ve çocukları, polis ekiplerince ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Kavga sırasında kazaya karışan araçta da hasar meydana geldi.

Kavga amatör kameraya yansıdı

Öte yandan, sürücü ile baba ve oğullarının kavga anı amatör kameraya saniye saniye yansıdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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