Bursa'da kiralık araçla şok geçirten kaza!
Bursa'da bir kavşakta halk otobüsüyle çarpışan bir otomobil refüje çarptıktan sonra yolun ortasında durdu. Can kaybının olmadığı kazada aracından inen sürücü olayın şokunu atlatamayınca bir süre kaldırımda oturdu. Hasarlı otomobil çekici ile kaldırılırken polis ise olayla ilgili inceleme başlattı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşanan olayda 23 yaşındaki Yunus G. isimli sürücüsünün hakimiyeti kaybeden kiralık bir otomobil, halk otobüsüne çarptı. Kazanın ardından yolun ortasına savrulan otomobil sürücüsü araçtan inerek yaşadığı kazanın etkisi ile kaldırımda bir süre oturdu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlatırken olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
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