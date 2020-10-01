Bursa'da kiralık araçla şok geçirten kaza!

Bursa'da bir kavşakta halk otobüsüyle çarpışan bir otomobil refüje çarptıktan sonra yolun ortasında durdu. Can kaybının olmadığı kazada aracından inen sürücü olayın şokunu atlatamayınca bir süre kaldırımda oturdu. Hasarlı otomobil çekici ile kaldırılırken polis ise olayla ilgili inceleme başlattı.