  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. Bursa'da kiralık araçla şok geçirten kaza!

Bursa'da kiralık araçla şok geçirten kaza!

Bursa'da bir kavşakta halk otobüsüyle çarpışan bir otomobil refüje çarptıktan sonra yolun ortasında durdu. Can kaybının olmadığı kazada aracından inen sürücü olayın şokunu atlatamayınca bir süre kaldırımda oturdu. Hasarlı otomobil çekici ile kaldırılırken polis ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşanan olayda 23 yaşındaki Yunus G. isimli sürücüsünün hakimiyeti kaybeden kiralık bir otomobil, halk otobüsüne çarptı. Kazanın ardından yolun ortasına savrulan otomobil sürücüsü araçtan inerek yaşadığı kazanın etkisi ile kaldırımda bir süre oturdu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlatırken olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Maske denetiminde ceza yiyen kişinin polise tepkisi: ''İyi maaşınız çıktı''Maske denetiminde ceza yiyen kişinin polise tepkisi: ''İyi maaşınız çıktı''

Masumlar Apartmanı 4. bölüm fragmanı yayınlandı | Evliliğe kardeşler ne diyecek?Masumlar Apartmanı 4. bölüm fragmanı yayınlandı | Evliliğe kardeşler ne diyecek?

İş adamlarının alacak verecek kavgası! Ortalık savaş alanına döndüİş adamlarının alacak verecek kavgası! Ortalık savaş alanına döndü

Adil Gür canlı yayın esnasında bayıldı! İşte o anlarAdil Gür canlı yayın esnasında bayıldı! İşte o anlar

 

01 Ekim 2020 Perşembe 15:39
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Trendyol Büyük Ekim indirimleri geliyor!
Trendyol Büyük Ekim indirimleri geliyor!
Frenle gazı karıştırınca marketi birbirine kattı!
Frenle gazı karıştırınca marketi birbirine kattı!
Bursa'da kiralık araçla şok geçirten kaza!
Bursa'da kiralık araçla şok geçirten kaza!
Maske denetiminde ceza yiyen kişinin polise tepkisi: ''İyi maaşınız çıktı''
Maske denetiminde ceza yiyen kişinin polise tepkisi: ''İyi maaşınız çıktı''
Çevirmeye takılıp ceza yedi! Sinirlenip motosikleti ateşe verdi
Çevirmeye takılıp ceza yedi! Sinirlenip motosikleti ateşe verdi
Sultanbeyli'de çocuklar çatıda korku dolu anlar yaşattı!
Sultanbeyli'de çocuklar çatıda korku dolu anlar yaşattı!
Tiki olan arkadaşıyla uğraştı! Demir çubukla dövülüp hastanelik oldu
Tiki olan arkadaşıyla uğraştı! Demir çubukla dövülüp hastanelik oldu
15 yaşındaki kız ölümden son anda kaçtı!
15 yaşındaki kız ölümden son anda kaçtı!
Damperi kapatmayı unuttu! Köprünün altında kalarak can verdi
Damperi kapatmayı unuttu! Köprünün altında kalarak can verdi
İş adamlarının alacak verecek kavgası! Ortalık savaş alanına döndü
İş adamlarının alacak verecek kavgası! Ortalık savaş alanına döndü