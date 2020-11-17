  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. Bursa'da kırbaç eziyeti! İstediği yöne gitmeyince ata işkence yaptı

Bursa'da kırbaç eziyeti! İstediği yöne gitmeyince ata işkence yaptı

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde at arabası kullanan bir sürücünün ata uyguladığı şiddet sosyal medyada büyük tepki çekti. Ata yön vermekte zorlanan sürücü, ata arabasından inip elindeki değnekle ata defalarca vurdu. Can havliyle kendisine vuran atın o anları ise kameralara saniye saniye böyle kaydedildi.

Şeyma Subaşı'nın jakuzi keyfi izleyenleri mest etti!Şeyma Subaşı'nın jakuzi keyfi izleyenleri mest etti!

Heidi Klum'un sevgilisi ile duş aldığı video sosyal medyada ilgi gördü!Heidi Klum'un sevgilisi ile duş aldığı video sosyal medyada ilgi gördü!

Yasak Elma 86. bölüm fragmanı yayınlandı | Ender, Şahika ve Yıldız ittifak kuruyor!Yasak Elma 86. bölüm fragmanı yayınlandı | Ender, Şahika ve Yıldız ittifak kuruyor!

17 Kasım hava durumu | Hava durumu İstanbul17 Kasım hava durumu | Hava durumu İstanbul

 

17 Kasım 2020 Salı 10:08
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Lokantacının zor anları! Canını zor kurtardı
Lokantacının zor anları! Canını zor kurtardı
Hırsızların alarm korkusu kameralara böyle yansıdı!
Hırsızların alarm korkusu kameralara böyle yansıdı!
Bursa'da kırbaç eziyeti! İstediği yöne gitmeyince ata işkence yaptı
Bursa'da kırbaç eziyeti! İstediği yöne gitmeyince ata işkence yaptı
17 Kasım hava durumu | Hava durumu İstanbul
17 Kasım hava durumu | Hava durumu İstanbul
Boşanma aşamasındaki eşini ve kayınpederini mahkeme çıkışı delik deşik etti!
Boşanma aşamasındaki eşini ve kayınpederini mahkeme çıkışı delik deşik etti!
Maske cezası alan vatandaştan polise tepki: ''Sen hiç maskeni indirmiyor musun?''
Maske cezası alan vatandaştan polise tepki: ''Sen hiç maskeni indirmiyor musun?''
Sokak ortasında cesedi bulunan gencin sır ölümü!
Sokak ortasında cesedi bulunan gencin sır ölümü!
Müge Anlı Zeliha Cevdet çifti cinayetinde yeni gelişme! Yeğeni cinayete ortak çıktı
Müge Anlı Zeliha Cevdet çifti cinayetinde yeni gelişme! Yeğeni cinayete ortak çıktı
Cam kapıyı fark etmedi! Durumu izleyenleri gülümsetti
Cam kapıyı fark etmedi! Durumu izleyenleri gülümsetti
Leopardan sinsi saldırı! Azrail gibi başında beklediği köpeğin canını aldı
Leopardan sinsi saldırı! Azrail gibi başında beklediği köpeğin canını aldı