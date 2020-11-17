Bursa'da kırbaç eziyeti! İstediği yöne gitmeyince ata işkence yaptı
Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde at arabası kullanan bir sürücünün ata uyguladığı şiddet sosyal medyada büyük tepki çekti. Ata yön vermekte zorlanan sürücü, ata arabasından inip elindeki değnekle ata defalarca vurdu. Can havliyle kendisine vuran atın o anları ise kameralara saniye saniye böyle kaydedildi.
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17 Kasım 2020 Salı 10:08
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