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Bursa'da kitap okuma etkinliği

BURSA (AA) - Bursa'da, Heykel Meydanı'nda sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşların katılımıyla kitap okuma etkinliği yapıldı.Türk Kütüphaneciler...

Bursa'da kitap okuma etkinliği

BURSA (AA) - Bursa'da, Heykel Meydanı'nda sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşların katılımıyla kitap okuma etkinliği yapıldı.

Türk Kütüphaneciler Derneği Bursa Şubesi tarafından "55. Kütüphane Haftası" kapsamında "Değişen Toplum, Dönüşen Kütüphaneler" sloganıyla kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Heykel Meydanı’nda, dernek üyeleri ve vatandaşlar yarım saat süresince kitap okudu.

Kaynak: AA

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