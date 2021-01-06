Bursa'da kız kavgası! Erkek arkadaşına mesaj atan kızı evire çevire dövdü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yanına iki arkadaşını da alan bir kız, erkek arkadaşına mesaj atan diğer kızı parkta tek yakalayınca kavgaya tutuştu. Saç saça baş başa girilen kavgaya diğerlerinin de katılmasıyla kavga daha da büyüdü. O anlar ise bir kişinin cep telefonu kamerasına saniye saniye böyle kaydedildi.