  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. Bursa'da kız kavgası! Erkek arkadaşına mesaj atan kızı evire çevire dövdü

Bursa'da kız kavgası! Erkek arkadaşına mesaj atan kızı evire çevire dövdü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yanına iki arkadaşını da alan bir kız, erkek arkadaşına mesaj atan diğer kızı parkta tek yakalayınca kavgaya tutuştu. Saç saça baş başa girilen kavgaya diğerlerinin de katılmasıyla kavga daha da büyüdü. O anlar ise bir kişinin cep telefonu kamerasına saniye saniye böyle kaydedildi.

'Mehdi' olduğunu söyleyen kadın, canlı yayında kavga çıkardı!'Mehdi' olduğunu söyleyen kadın, canlı yayında kavga çıkardı!

Masumlar Apartmanı 17. bölüm fragmanı yayınlandı | Naci'nin ölümcül hastalığı ne?Masumlar Apartmanı 17. bölüm fragmanı yayınlandı | Naci'nin ölümcül hastalığı ne?

Aynayı hesap etmeyen iç çamaşırlı Belediye Başkanı tüm ülkeye rezil oldu!Aynayı hesap etmeyen iç çamaşırlı Belediye Başkanı tüm ülkeye rezil oldu!

6 Ocak hava durumu 2021 | Bugün hava durumu nasıl olacak?6 Ocak hava durumu 2021 | Bugün hava durumu nasıl olacak?

 

06 Ocak 2021 Çarşamba 10:20
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Kuyumcunun kovaladığı kişiyi kurye uçan tekme atarak durdurdu!
Kuyumcunun kovaladığı kişiyi kurye uçan tekme atarak durdurdu!
Bursa'da kız kavgası! Erkek arkadaşına mesaj atan kızı evire çevire dövdü
Bursa'da kız kavgası! Erkek arkadaşına mesaj atan kızı evire çevire dövdü
'Mehdi' olduğunu söyleyen kadın, canlı yayında kavga çıkardı!
'Mehdi' olduğunu söyleyen kadın, canlı yayında kavga çıkardı!
Aynayı hesap etmeyen iç çamaşırlı Belediye Başkanı tüm ülkeye rezil oldu!
Aynayı hesap etmeyen iç çamaşırlı Belediye Başkanı tüm ülkeye rezil oldu!
6 Ocak hava durumu 2021 | Bugün hava durumu nasıl olacak?
6 Ocak hava durumu 2021 | Bugün hava durumu nasıl olacak?
Günün Özeti - 5 Ocak 2021
Günün Özeti - 5 Ocak 2021
Eskişehir'de akıl almaz hırsızlık! Bisikletiyle gelip motosikleti çaldı
Eskişehir'de akıl almaz hırsızlık! Bisikletiyle gelip motosikleti çaldı
Milli Savunma Bakanlığı'nın Sarıkamış klibine sosyal medyadan beğeni yağmuru geldi!
Milli Savunma Bakanlığı'nın Sarıkamış klibine sosyal medyadan beğeni yağmuru geldi!
Exxen'de yayınlanacak Tosuncuk belgeselinin ilk fragmanı paylaşıldı!
Exxen'de yayınlanacak Tosuncuk belgeselinin ilk fragmanı paylaşıldı!
İzmir'de sağanak yağış hayatı felç etti!
İzmir'de sağanak yağış hayatı felç etti!