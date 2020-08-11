Bursa'da klasik otomobilli düğün alayı görenlerin ilgi odağı oldu!

Bursa'da klasik otomobil koleksiyonu olan bir kişinin arkadaşlarıyla beraber gelin almaya gittiğini görenler, gözlerini konvoydan alamadı. Değeri milyonları bulan rengarenk otomobiller, Bursa sokaklarına ayrı bir renk kattı.

Bursa'da klasik otomobil tutkunu olan Yavuz Ünlü isimli bir gencin kız almaya gittiği konvoyu gören vatandaşlar, gözlerini düğün alayından ayıramadı. BU durum için Ünlü, "Düğün konvoyum çok farklı olsun istedim. Her biri servet değerinde klasik otomobillerle düğün alayı yaptım. Arkadaşlarım sağ olsun klasik otomobillerle düğün alayıma eşlik etti. Bursa yollarına ayrı bir hava kattık" dedi.

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