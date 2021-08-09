Bursa'da koca dehşeti: Eşini bıçaklayarak öldürdü, kendini astı

Alınan bilgilere göre Osmangazi ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde yaşayan T.A, başka bir şehirde yaşayan kayınbiraderine attığı mesajda eşi H.A. 'ya zarar vereceğini belirten bir mesaj yolladı.

Akabinde ismi öğrenilemeyen kayın birader, durumu akrabalarına bildirerek kız kardeşinin evlerine giderek durumunu kontrol etmelerini istedi.

KORKUNÇ MANZARA İLE KARŞILAŞTILAR

Bunun üzerine kapısı kapalı olan eve giren akrabalar, H.A'yı bıçaklanmış halde, eşi T.A.'yı da asılı halde buldu.

Haber verilen polis ekiplerinin, olay yerindeki incelemelerin ardından cesetler otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.