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Bursa’da koca vahşeti: 2 ölü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde cinnet getiren adam rehin aldığı eşi ile 5 aylık bebeğini boğazlarını keserek öldürdü.

Bursa’da koca vahşeti: 2 ölü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde cinnet getiren adam rehin aldığı eşi ile 5 aylık bebeğini boğazlarını keserek öldürdü. Polis koçbaşı ile kapıyı kırarak eve girebildi.

Edinilen bilgiye göre, olay İnegöl'e bağlı Alanyurt Mahallesi Maraşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde yaşandı. Eşini ve çocuğunu rehin alan Oğuzhan Kayalp'i ikna edemeyen emniyet güçleri, evin kapısını koçbaşı ile kırarak içeriye girdi. Cinnet getiren kocanın eşi Zuhal Kayalp ve A.K.K. isimli 5 aylık erkek bebeğini boğazlarını keserek öldürdüğü ortaya çıktı. Zanlı Kayalp, polis tarafından gözaltına alındı. Oguzhan Kayalp'in Zuhay Kayalp'in ikinci eşi olduğu, tartışmanın ölen kadının ilk eşinin eve gelmesi üzerine yaşandığı iddia edildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Bursa’da koca vahşeti: 2 ölü

Bursa’da koca vahşeti: 2 ölü

Kaynak: İHA

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