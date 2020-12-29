Bursa'da korku dolu gece! Bina bir anda alevler içinde kaldı!

Olay saat 22.00'da yaşandı. Endüstri Meslek Lisesi’nin arka sokağında bulunan 4 katlı bir apartmanın en üst katındaki daireden bir anda alevler yükseldi.

ALEVLER TÜM DAİREYİ BİR ANDA SARDI

Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüyerek tüm daireyi sardı. Patlamaların da yaşandığı dairenin camları alevlerin etkisiyle kırılırken, alevler camlardan dışarıya taştı.

DAİRE KULLANILMAZ BİR HALE GELDİ

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakika süren çalışmaları sonucu alevler kontrol altına alınırken, daire kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, dairenin kullanılmadığı öğrenildi.