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Bursa'da korku dolu gece! Bina bir anda alevler içinde kaldı!

Bursa'da dün akşam saatlerinde bir binanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. Patlamaların yaşandığı dairedeki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bursa'da korku dolu gece! Bina bir anda alevler içinde kaldı!

Olay saat 22.00'da yaşandı. Endüstri Meslek Lisesi’nin arka sokağında bulunan 4 katlı bir apartmanın en üst katındaki daireden bir anda alevler yükseldi.

Bursa'da korku dolu gece! Bina bir anda alevler içinde kaldı!

ALEVLER TÜM DAİREYİ BİR ANDA SARDI

Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüyerek tüm daireyi sardı. Patlamaların da yaşandığı dairenin camları alevlerin etkisiyle kırılırken, alevler camlardan dışarıya taştı.

Bursa'da korku dolu gece! Bina bir anda alevler içinde kaldı!

DAİRE KULLANILMAZ BİR HALE GELDİ

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakika süren çalışmaları sonucu alevler kontrol altına alınırken, daire kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, dairenin kullanılmadığı öğrenildi.

Bursa'da korku dolu gece! Bina bir anda alevler içinde kaldı!

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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