Bursa'da korkunç kaza! Aniden yola çıkan 4 yaşındaki çocuğa minibüs çaptı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda annesi alışveriş yaptığı sırada aniden yola fırlayan çocuğa yolcu minibüsü çarptı. ihbar üzerine olay yerine gelen ambulans yaralı çocuğu hastaneye kaldırdı.

Annesi manavda alışveriş yapan Bilal Demir, iddiaya göre, bir anda yola atladı. Bu sırada Bilal'e Salih Ö. (36) yönetimindeki 16 M 8532 plakalı şehir içi yolcu minibüsü çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Bilal, yaralandı. Durumu gören annesi Bilal Demir'in yanına koşarken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis sevk edildi.

Bilal yoldan geçen sürücü tarafından otomobille Orhangazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Bilal Demir, ardından Bursa merkezdeki bir başka hastaneye sevk edildi. Bilal Demir'in tedavisinin devam ettiği bildirildi. Polis, sürücüsünün ifadesine başvurduktan sonra olayla ilgili soruşturma başlattı.