Bursa'da korkunç kaza! Otomobil ikiye bölündü

Bursa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybeden bir otomobil, yol kenarındaki kaldırıma şiddetli çarpması sonucu ikiye bölündü. Yaşanan kazada otomobil sürücüsü ve arkadaşı hayatını kaybetti.

Bursa-İzmir yolu Paşaçiftliği Metro İstasyonu yakınlarında yaşanan kazada 21 yaşındaki Kaan M.'nin hakimiyetindeki otomobil, bir anda yol kenarındaki kaldırıma çarparak araziye uçtu. Şiddetli çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilde sürücü Kaan M. ile arkadaşı Hasan K ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti.

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