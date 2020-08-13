Bursa'da korkunç manzara! Evinin balkonunda asılı halde bulundu

Bursa'da 57 yaşındaki bir kişi birinci kattaki evinin balkonun havalandırma motorunun demirine asılı olarak bulundu. Vatandaşların sabah işe giderken fark ettikleri cesedin sahibine yapılan incelemelerde 37 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi.