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  3. Bursa'da korkunç manzara! Evinin balkonunda asılı halde bulundu

Bursa'da korkunç manzara! Evinin balkonunda asılı halde bulundu

Bursa'da 57 yaşındaki bir kişi birinci kattaki evinin balkonun havalandırma motorunun demirine asılı olarak bulundu. Vatandaşların sabah işe giderken fark ettikleri cesedin sahibine yapılan incelemelerde 37 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşanan olayda sabah saatlerinde bir binanın balkonunda vatandaşlar tarafından asılı olarak bir kişinin cesedine ulaşıldı. 57 yaşındaki Nazif A.'ya ait olduğu belirlenen kişinin cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Kişinin 37 ayrı suç kaydı yapılan incelemelerde tespit edildi.

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13 Ağustos 2020 Perşembe 11:33
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