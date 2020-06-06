Bursa'da korkunç olay! Bisikletin demiri kalçasına saplandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bisikletin yırtılan semerindeki demir, 10 yaşındaki çocuğun kalçasına saplandı.Çocuğun haykırışı sonucu koşan vatandaşlar, itfaiye ve ambulans ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, demir kalçadan çıkardıktan sonra çocuk, gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Olay, saat 18.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Demirtaş Sokak'taki parkta meydana geldi. Mert E., bisikletiyle park içinde gezmeye başladı. Bu sırada süngeri yırtılan semerdeki demir, Mert’in kalçasına saplandı. Mert'in bağırdığını duyan mahalleli durumu İnegöl İtfaiyesi'ne ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, bisikletin semerini kesip çocuğu kurtardı. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından çocuk, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.