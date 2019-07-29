Bursa'da korkunç olay! Yaşlı adamın cesedi parçalanmış şekilde bulundu
Bursa İnegöl'de koyunlarını otlatan bir çoban tarafından kafası bedenden ayrılmış bir ceset bulundu. Bulunan ceset parçaları kimliği belirlenmek üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderilirken bu ceset parçalarının 15 gün önce kaybolan ve her yerde aranan alzheimer hastası Remzi Çitil (78)'e ait olduğu düşünülüyor.
Bursa İnegöl'de bir çoban tarafından bulunan kafası bedenden ayrılmış erkek cesedinin kayıp olarak aranan Remzi Çitil'e ait olduğu düşünülüyor
14 TEMMUZ'DA KAYBOLMUŞTU
Sarıpınar Mahallesi'nde oturan alzheimer hastası Remzi Çitil, geçtiğimiz 14 Temmuz'da evden çıktı. Çitil'den bir daha haber alamayan yakınları bölgede yaptıkları aramada kendisine ulaşamadı.
Bunun üzerine durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi.
YABANİ HAYVANLAR TARAFINDAN PARÇALANMIŞ
İhbar üzerine mahalleye gelen, jandarma ve Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT ve İHH İnegöl arama kurtarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. 10 gün boyunca devam eden arama çalışmalarında Çitil'in izine rastlanılamadı.
Akşam saatlerinde Sarıpınar Mahallesi yakınlarında bulunan Hocaköy Barajı'na yakın bölgede hayvan otlatan bir çoban Mehmet Baydar tarafından bir erkeğe ait vücudundan ayrılmış bir kafa bulundu.
Çoban durumu İnegöl Jandarma ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen ekiplerin yaptığı ilk incelemede cesedin yabani hayvanlar tarafından parçalandığı belirlendi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Gelen ekipler bölgede güvenlik önlemleri alarak durumu İnegöl Cumhuriyet Savcısına haber verdi. Savcılığın incelemesinin ardından bulunan kafa, kime ait olduğunun belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.
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