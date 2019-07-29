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Bursa'da korkunç olay! Yaşlı adamın cesedi parçalanmış şekilde bulundu

Bursa İnegöl'de koyunlarını otlatan bir çoban tarafından kafası bedenden ayrılmış bir ceset bulundu. Bulunan ceset parçaları kimliği belirlenmek üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderilirken bu ceset parçalarının 15 gün önce kaybolan ve her yerde aranan alzheimer hastası Remzi Çitil (78)'e ait olduğu düşünülüyor.

Bursa'da korkunç olay! Yaşlı adamın cesedi parçalanmış şekilde bulundu

Bursa İnegöl'de bir çoban tarafından bulunan kafası bedenden ayrılmış erkek cesedinin kayıp olarak aranan Remzi Çitil'e ait olduğu düşünülüyor

14 TEMMUZ'DA KAYBOLMUŞTU

Sarıpınar Mahallesi'nde oturan alzheimer hastası Remzi Çitil, geçtiğimiz 14 Temmuz'da evden çıktı. Çitil'den bir daha haber alamayan yakınları bölgede yaptıkları aramada kendisine ulaşamadı.

Bursa korkunç olay! Yaşlı adamın cesedi parçalanmış şekilde bulundu

Bunun üzerine durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi.

YABANİ HAYVANLAR TARAFINDAN PARÇALANMIŞ

İhbar üzerine mahalleye gelen, jandarma ve Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT ve İHH İnegöl arama kurtarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. 10 gün boyunca devam eden arama çalışmalarında Çitil'in izine rastlanılamadı.

Bursa korkunç olay! Yaşlı adamın cesedi parçalanmış şekilde bulundu

Akşam saatlerinde Sarıpınar Mahallesi yakınlarında bulunan Hocaköy Barajı'na yakın bölgede hayvan otlatan bir çoban Mehmet Baydar tarafından bir erkeğe ait vücudundan ayrılmış bir kafa bulundu.

Bursa korkunç olay! Yaşlı adamın cesedi parçalanmış şekilde bulundu

Çoban durumu İnegöl Jandarma ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen ekiplerin yaptığı ilk incelemede cesedin yabani hayvanlar tarafından parçalandığı belirlendi.

Bursa korkunç olay! Yaşlı adamın cesedi parçalanmış şekilde bulundu

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Gelen ekipler bölgede güvenlik önlemleri alarak durumu İnegöl Cumhuriyet Savcısına haber verdi. Savcılığın incelemesinin ardından bulunan kafa, kime ait olduğunun belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

Bursa korkunç olay! Yaşlı adamın cesedi parçalanmış şekilde bulundu

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