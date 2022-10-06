Bursa'da korkutan kaza: Yaralılar var

Alınan bilgilere göre, İnegöl’den Bozüyük istikametine seyir halinde olan sürücü Okan Tire (40) yönetimindeki 16 PU 730 plakalı tır, kavşaktan dönüş yapmak isteyen sürücü Alpay Korkmaz (25)yönetimindeki 17 ACR 546 plakalı kamyonete yandan çarptı.

3 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle kamyonet savrulurken, kasasındaki cevizler yola saçıldı. Kaza sonucu kamyonetin sürücüsü ile araçtaki yolcular Cemal Karaduman (25) ve Emirhan K. (16) yaralandı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

3 yaralı da olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.