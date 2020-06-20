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Bursa'da korkutan yangın! 1 kişi hayatını kaybetti

Bursa'da bir evde kahve makinesinden dolayı çıkan yangında 83 yaşındaki bir kadın , yoğun dumanın içinde kalarak hayatını kaybetti.

Bursa'da korkutan yangın! 1 kişi hayatını kaybetti

Bursa'da merkez Osmangazi ilçesinde bir evde çıkan yangında yaşlı bir kadın, yoğun dumandan hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, saat 21.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Aktarhüssam Mahallesi Ilgılar Sokak’ta bulunan bir evde kahve makinesinden ateşler çıkmasından dolayı yangın çıktı. Evde yangın çıktığını gören çevredeki vatandaşlar, kapıyı kırarak müdahale etmeye çalışsalar da başarılı olamadılar.

Bursa'da korkutan yangın! 1 kişi hayatını kaybetti

Alevler kısa sürede tüm evi sararken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın kısa sürede söndürülürken, içeride bulunan yatalak haldeki Aysel Gül’ün (83), yoğun duman nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Yangınla ile ilgili inceleme başlatıldı.

Bursa'da korkutan yangın! 1 kişi hayatını kaybettiBursa'da korkutan yangın! 1 kişi hayatını kaybetti

Okan Gül
Video Editörü


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