Bursa'da korkutan yangın! 3 katlı bina cayır cayır yandı!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 3 katlı bin binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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Bursa'nın Osmangazi İlçesine bağlı Ali Paşa Mahallesi Yüceyer Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın çatısında, saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, büyüyerek kısa sürede tüm binayı sardı.

Bursa'da korkutan yangın! 3 katlı bina cayır cayır yandı!

MAHALLELİ YANGINA UYANDI

Alevleri gören mahalleli durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkez’ine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının başka binalara sıçramaması için hızla müdahale etti.

Bursa'da korkutan yangın! 3 katlı bina cayır cayır yandı!

BİNADA KİMSE YAŞAMIYOR

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekledi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürülürken, 3 katlı binada kimsenin yaşamadığı öğrenildi.

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