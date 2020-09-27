Bursa'da korkutan yangın! 5 kişilik aile son anda kurtarıldı

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde 5 katlı bir binada yaşanan olayda 3'ü çocuk 5 kişilik ailenin kaldığı bir evde buzdolabından kaynaklı yangın çıktı. Komşuları koku ve dumandan dolayı itfaiyeye haber verirken aile ise yangına uykularında yakalandı. Olay yerine gelen itfaiye 5 kişilik aileyi yanmaktan son anda kurtarırken yangını ise güçlükle söndürdü.

Yangın, sabah saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Davutkadı Mahallesi 1. Serin Sokak üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3'ü çocuk 5 kişilik aile uykudayken mutfakta bulunan buzdolabından kaynaklı yangın çıktı.

Yangın kısa sürede evin içerisine yayıldı. Kokuyu ve dumanları duyan komşuları kapısını çalarak aileyi uyandırarak itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın sırasında evin arka odalarına sığınan aileyi kapıyı kırarak içeri giren itfaiye ekipleri kurtardı. Alevlere teslim olan ev itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu söndürülürken yanan evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangını ise aynı sokakta oturan vatandaşlar balkon ve pencerelerinden izledi. İtfaiye ve polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı.