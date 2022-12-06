Bursa'da korkutan yangın! Araç bakım servisindeki yangın sıfır araçları küle çevirdi!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir araç bakım servisinde meydana gelen yangında sıfır araçlar hurdaya döndü.

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Bursa'da korkutan yangın! Araç bakım servisindeki yangın sıfır araçları küle çevirdi!

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'nde meydana gelen yangında edinilen bilgiye göre, bir araç markasına ait bayinin boya koruma alanında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Bursa'da korkutan yangın! Araç bakım servisindeki yangın sıfır araçları küle çevirdi!

SIFIR ARAÇLAR KÜLE DÖNDÜ

Alevler kısa sürede otoparkta bulanan 1'i cip ve 3 otomobile daha sıçradı. Alevleri görenler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri zaman zaman patlamaların yaşandığı yangına yaklaşık bir saat müdahale ederek kontrol altına alırken sıfır araçlar küle döndü.

Bursa'da korkutan yangın! Araç bakım servisindeki yangın sıfır araçları küle çevirdi!

Bayi otoparkında bulunan 2 sıfır araç kül olurken 2 otomobilde de ufak çaplı hasar meydana geldi.Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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