Bursa’da korkutan yangın: Yatalak nine ve torunu evden son anda çıkartıldı

Bursa’da prizden çıkan yangında evde bulunan yatalak nine ve torunu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Melahat Ersoy
Editör
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Bursa’da korkutan yangın: Yatalak nine ve torunu evden son anda çıkartıldı

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın 2’nci katındaki bir evde prizden kaynaklı yangın çıktı. Evde bulunan bazı eşyalar yanarken, dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

TAHKİKAT BAŞLATILDI

Evde mahsur kalan yatalak Metin Doğan ve torunu Betül Alyan, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından evden çıkarıldı. Dumandan etkilenen nine ve torunu olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Binada oturan diğer vatandaşlar da güvenli şekilde tahliye edildi. Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

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