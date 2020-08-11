Bursa'da koronavirüslü asker eğlencesi pes dedirtti!
Bursa'da yaklaşık 100 kişinin bulunduğu asker eğlencesinde sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe saydı. Eğlenceye katılan kişilerin ele ele halay çektiği o görüntüler kameralara saniye saniye yansıdı.
Bursa'da koronavirüs tedbirlerine uyulmadan yapılan asker eğlencesi görenleri hayrete düşürdü. Eğlencede 100'e yakın kişinin halay çektiği görüntüler, sosyal medyada çokça tepki topladı.
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11 Ağustos 2020 Salı 14:15
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