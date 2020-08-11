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  3. Bursa'da koronavirüslü asker eğlencesi pes dedirtti!

Bursa'da koronavirüslü asker eğlencesi pes dedirtti!

Bursa'da yaklaşık 100 kişinin bulunduğu asker eğlencesinde sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe saydı. Eğlenceye katılan kişilerin ele ele halay çektiği o görüntüler kameralara saniye saniye yansıdı.

Bursa'da koronavirüs tedbirlerine uyulmadan yapılan asker eğlencesi görenleri hayrete düşürdü. Eğlencede 100'e yakın kişinin halay çektiği görüntüler, sosyal medyada çokça tepki topladı.

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11 Ağustos 2020 Salı 14:15
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