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Bursa'da Kovid-19'u yenen 3 hasta alkışlarla hastaneden ayrıldı

BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi sonrası iyileşen 3 hasta hastaneden alkışlarla taburcu edildi.Orhangazi Devlet Hastanesinde, Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan Mert Çakıcı (9), Mine Engin (45) ve Aslan Aytemür'ün (71) tedavisi tamamlandı.Sağlığına...

Bursa'da Kovid-19'u yenen 3 hasta alkışlarla hastaneden ayrıldı

BURSA (AA) - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi sonrası iyileşen 3 hasta hastaneden alkışlarla taburcu edildi.

Orhangazi Devlet Hastanesinde, Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan Mert Çakıcı (9), Mine Engin (45) ve Aslan Aytemür'ün (71) tedavisi tamamlandı.

Sağlığına kavuşan hastalar, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Hastalığı atlatan 3 kişi evlerinde karantina altında tutulacak.

Kaynak: AA




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